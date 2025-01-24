Житель города горняков Карелии случайно спалил дотла дом соседей

Жителя Костомукши будут судить за неосторожное обращение с огнем.

Прокуратура Костомукши утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего местного жителя. Костомукшанина обвиняют в уничтожении и повреждении чужого имущества.

По версии следствия, в мае прошлого года обвиняемый, меняя кровельный материал на крыше своего гаража на улице Звездная в Костомукше, пренебрег правилами необходимой предосторожности при работе с огнем.

В результате произошел пожар, который уничтожил и повредил имущество соседей на общую сумму свыше 3,5 млн рублей.

На следствии житель Костомукши не признал вину в совершении указанного преступления.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу, рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее сообщалось о пожаре на улице Звездная в Костомукше. Тогда три семьи остались без крыши над головой.