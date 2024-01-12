Житель города горняков Карелии вложил в мошенников больше миллиона рублей

В Костомукше возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

В полицию Костомукши поступило заявление от 36-летнего горожанина, у которого путем обмана украли значительную сумму денег.

Мужчина рассказал, что в конце декабря ему позвонил якобы сотрудник банка, который сообщил, что со счета костомукшанина пытаются похитить деньги. К разговору подключились мнимые представители силового ведомства, которые попросили оказать содействие в поимке преступника. Житель Костомукши согласился и стал выполнять указания телефонных собеседников.

В течение двух недель житель города горняков был на связи с кураторами: ходил по банкам, оформлял на свое имя кредиты, потом переводил деньги на счета, которые ему диктовали по телефону. Когда сумма переводов превысила миллион рублей, мужчина заподозрил неладное и понял, что его обманывают.

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.