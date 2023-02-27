Житель города горняков в Карелии погиб в ходе специальной военной операции

Власти Костомукши сообщили о гибели своего земляка Валерия Харина.

При исполнении воинского долга в зоне проведения СВО погиб уроженец Костомукши Валерий Харин. Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава города Сергей Новгородов.



«Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с вами. Светлая память!» — написал мэр.



Церемония прощания состоится 3 марта с 12.00 до 13.00 в траурном зале города.