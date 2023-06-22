Житель юга Карелии пошел на нерест лосося с сетями в руках

Участковый в Олонце вычислил браконьера, успевшего засолить незаконный улов, сообщили в МВД Карелии.

Участковый по Олонецкому району выяснил, что 40-летний местный житель поставил сети на путях краснокнижного лосося к нересту.



Ущерб от незаконной добычи рыбы по заключению эксперта превысил 40 тысяч рублей.



Подозреваемый полностью признал вину, обязался возместить нанесенный урон. Рыбу и икру, которую он успел засолить, а также орудия лова забрали полицейские.



На время предварительного расследования мужчина находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается, рассказали в МВД Карелии.



Олончанину грозит до двух лет в колонии.