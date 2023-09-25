Житель Калевальского района украл брошенный в лесу мотоцикл

Мужчина часто видел оставленную технику в лесу и в итоге пошел на кражу.

В полицию Калевальского района с заявлением о краже обратился 18-летний житель поселка. У него украли мотоцикл, который он купил у знакомого за 10 тысяч рублей.

Молодой человек рассказал, что на мотоцикле ездил с приятелями на рыбалку, но на обратном пути у него заглох мотор. Хозяин оставил сломанный транспорт в лесу у реки, а спустя несколько дней обнаружил, что он пропал.

Полицейские установили, что мотоцикл приглянулся 55-летнему жителю одной из деревень. Мужчина признался, что несколько дней подряд ездил в лес за грибами и видел брошенную технику.



В итоге он вывез мотоцикл в прицепе, а затем продал его незнакомцу за две тысячи рублей. Тот ездил на нем некоторое время, а затем разобрал.

Имущество изъято. Возбуждено и расследуется уголовное дело, рассказали в МВД Карелии.