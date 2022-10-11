Житель Камчатки ради друга проник в больницу Петрозаводска через подвал

Стражи порядка задержали в одной из больниц Петрозаводска 35-летнего жителя Камчатского края, сообщили в Росгвардии Карелии.

В ночь на 14 декабря в одной из больниц Петрозаводска сработала сигнализация. Сотрудники Росгвардии выехали на место. По словам персонала, двое мужчин проникли в подвальное помещение через служебных вход и прошли в одно из отделений.



Как выяснилось позже, они не были пациентами, а пришли с целью навестить своего друга, проходившего лечение в этой больнице. Мужчины не нашли главный вход и зашли в первую попавшуюся дверь.



Представители вневедомственной охраны задержали нарушителей, которыми оказались 35-летний житель Камчатского края и 37-летний петрозаводчанин.



Нарушителей доставили в отдел полиции для разбирательства.