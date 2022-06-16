Житель Карелии арестован за жестокое ограбление пенсионерки

В Беломорске мужчина задержан на два месяца после ограбления 60-летней местной жительницы, сообщили в районном суде.

По версии следствия, местный житель с целью обогащения ударил женщину по голове, отчего потерпевшая потеряла равновесие и упала. После этого мужчина обокрал женщину.

Беломорским районным судом в отношении 42-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

Ранее сообщалось, что вечером в дом к пенсионерке пришел незнакомый мужчина и попросил денег в долг. Получив отказ, он разозлился, нанес женщине несколько ударов и, когда она упала, вытащил из кармана её куртки несколько купюр. После этого обидчик скрылся.