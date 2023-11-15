Житель Карелии брал мзду с мигрантов за фиктивную прописку

Суд взыскал с жителя Карелии 19 тысяч рублей, полученные за фиктивную регистрацию иностранных граждан.

Прокуратура Петрозаводска проверила, как соблюдалось миграционное законодательство.

Надзорный орган установил, что с 2019 по 2021 год 33-летний житель Прионежского района фиктивно регистрировал в своем доме иностранных граждан, которые приехали на заработки и нуждались в регистрации по месту пребывания.

После оформления необходимых документов мужчина получил денежное вознаграждение — 19 тысяч рублей.



Суд рассмотрел уголовное дело и освободил обвиняемого от уголовной ответственности в связи с раскаянием.



Поскольку деньги мужчина получил незаконно, прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с жителя Прионежья в доход государства полученных от иностранцев денег.



Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме.