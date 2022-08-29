Житель Карелии бросился душить престарелую мать, не давшую ему денег на спиртное

Завершено расследование уголовного дела в Калевальском районе, сообщили в МВД Карелии.

В полиции Калевальского района окончено расследование уголовного дела в отношение 57-летнего безработного местного жителя. Его обвиняют в угрозе убийством.

Как было установлено, в июне мужчина, проживающий в одной квартире со своей 82-летней матерью, пил спиртное. В какой-то момент алкоголь закончился и он собрался в магазин за добавкой, но денег у него не оказалось. Тогда житель Калевалы попросил денег в долг у матери. Та отказала, укорив сына за то, что тот слишком часто выпивает.

Тогда мужчина схватил мать за шею и пригрозил задушить ее. Пенсионерка испугалась и начала звать на помощь. Сын отпустил ее, а женщина вызвала полицию.

Житель Калевальского района свою вину признал полностью и раскаялся в содеянном. В настоящее время собраны доказательства для обвинительного заключения. Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.