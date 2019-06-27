Житель Карелии будут судить за жестокое убийство

Мужчине, зарезавшему знакомого, грозит до 15 лет колонии, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в ночь на 3 января пьяный 47-летний мужчина, находясь в поселке Пяльма, на улице поссорился со своим знакомым. В ходе конфликта обвиняемый ножом причинил потерпевшему ножевое ранение. Мужчину доставили в больницу, где он и скончался.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.