Житель Карелии был дважды наказан за то, что неправильно перевозил кошку из Финляндии

Владелец кошки не смог добиться отмены одного из постановлений о привлечении к ответственности, сообщили в межрегиональном Управлении Россельхознадзора.

Житель Костомукши в сентябре 2021 года, пересекая границу Финляндии и России в МАПП «Люття», перевозил с собой кошку в сопровождении международного ветеринарного паспорта. Однако необходимая отметка о проведении клинического осмотра животного в паспорте была просрочена. В результате за нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки животных владелец кошки был привлечен к административной ответственности. Был назначен штраф в размере 500 рублей.

Костомукшанин не согласился с постановлением Россельхознадзора и обратился в местный городской суд с жалобой. Он потребовал отменить постановление, так как уже был привлечен к ответственности инспектором таможенного поста за несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров Россию. Таким образом, житель Карелии решил, что его дважды привлекли к ответственности за одно нарушение.

Однако суд постановил, что нарушение ограничений на ввоз товара и нарушение ветеринарно-санитарных норм — различные действия, поэтому костомукшанин был привлечен к ответственности по разным статьям административного кодекса.

В результате суд оставил постановление Управления Россельхознадзора без изменений.