Житель Карелии был наказан за листовки, в которых сравнил коллегу с животным

Мировой суд на севере Карелии приговорил к штрафу мужчину, расклеившему в центре города оскорбительные листовки с изображением животного и своего коллеги.

В Костомукше мировой суд рассмотрел дело в отношении местного жителя, обвиняемого в публичном оскорблении.

Ранее в прокуратуру города обратился местный житель, пожаловавшийся на оскорбительные листовки, расклеенные на городских остановках.

В ходе проверки выяснилось, что листовки с фотографией заявителя и оскорбительным изображением животного изготовил коллега мужчины. Вечером он расклеил их на центральных улицах города. Провисели листовки до 12 часов следующего дня.

В результате в отношении 61-летнего жителя Костомукши было возбуждено дело об административном нарушении. Прокуратура передала материалы в мировой суд, который признал костомукшанина виновным и приговорил его к штрафу в размере 5 тысяч рублей.

Постановление суда в законную силу не вступило.