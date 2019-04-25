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Новости. Общество
06:40, 25 Апреля 2019
фото: ТАСС / Борис Кавашкин

Житель Карелии через суд получил звание "Ветеран труда"

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Во время военной службы мужчина строил Байкало-Амурскую железнодорожную магистраль, сообщили в Пудожском районном суде.

Гражданин обратился в суд с иском о присвоении звания "Ветеран труда", поскольку в период прохождения военной службы он был награжден медалью "За строительство Байкало-Амурской магистрали" от 01.11.1982.

Центр социальной защиты полагал, что данная медаль является ведомственной и получение ее в период прохождения военной службы не влечет оснований для присвоения истцу звания "Ветеран труда", поскольку гражданин не осуществлял трудовую деятельность.

Суд принял решение об удовлетворении исковых требований и обязал ГКУ СЗ "Центр социальной работы Пудожского район" присвоить мужчине звание "Ветеран труда".

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