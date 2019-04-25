Житель Карелии через суд получил звание "Ветеран труда"

Во время военной службы мужчина строил Байкало-Амурскую железнодорожную магистраль, сообщили в Пудожском районном суде.

Гражданин обратился в суд с иском о присвоении звания "Ветеран труда", поскольку в период прохождения военной службы он был награжден медалью "За строительство Байкало-Амурской магистрали" от 01.11.1982.

Центр социальной защиты полагал, что данная медаль является ведомственной и получение ее в период прохождения военной службы не влечет оснований для присвоения истцу звания "Ветеран труда", поскольку гражданин не осуществлял трудовую деятельность.

Суд принял решение об удовлетворении исковых требований и обязал ГКУ СЗ "Центр социальной работы Пудожского район" присвоить мужчине звание "Ветеран труда".