Ростовщик в Карелии через суд вытребовал с женщины долг

Суоярвский районный суд обязал женщину вернуть 110 тысяч рублей, которые она взяла в долг и не хочет отдавать.

В Суоярвский суд с иском обратился местный житель и сообщил, что дал знакомой 110 тысяч рублей в долг, а теперь не может получить свои деньги обратно. Также ростовщик попросил высчитать с должницы судебные издержки в сумме 3400 рублей.

Истец в судебное заседание не явился, просил рассмотреть дело без его участия, исковые требования поддержал. Ответчица также в судебное заседание не явилась, при этом каких-либо ходатайств об отложении рассмотрения дела, доказательств, свидетельствующих об уважительной причине своей неявки, не представила.

Суд рассмотрел дело в отсутствии сторон и решил, что долг необходимо вернуть и расходы по госпошлине в сумме 3400 рублей возместить.