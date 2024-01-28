Житель Карелии чуть не зарезал насмерть своего знакомого, пытаясь добить его ножом в спину

В Медвежьегорске расследуется уголовное дело о покушении на убийство.

Следователи Медвежьегорского следственного отдела Следкома Карелии расследуют уголовное дело, возбужденное в отношении 32-летнего мужчины по факту покушения на убийство.



По данным следствия, в декабре прошлого года во время распития спиртных напитков в одной из квартир в Медвежьегорске между подозреваемым и потерпевшим возникла ссора. Собираясь убить своего 33-летнего знакомого, злоумышленник ударил его ножом в живот. Потом агрессор еще два раза ударил потерпевшего ножом в спину, когда тот пытался убежать. В этот момент на помощь потерпевшему пришла находившаяся в квартире девушка, которая пресекла преступные действия подозреваемого и вызвала бригаду скорой помощи.



Злоумышленника на месте происшествия задержали сотрудники полиции. Он полностью признал вину в совершенном преступлении.

По уголовному делу проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, которые помогут установить все обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе Следкома Карелии.