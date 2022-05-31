Житель Карелии, жестоко избивший знакомого, получил условный срок

В Беломорске осудили жителя Сегежи, который жестоко избил человека, сообщается на сайте Беломорского районного суда.

Суд установил, что сегежанин умышленно нанес потерпевшему не менее семи ударов руками и ногами по голове. Медицинская экспертиза квалифицировала побои как тяжкий вред здоровью, опасные для жизни человека.

Подсудимый свою вину признал полностью и раскаялся.

Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года. С осужденного также взыскана компенсация за причиненный моральный вред в размере 350 тысяч рублей.