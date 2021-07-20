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Житель Карелии добегался с ножом за подростком до 100 часов обязательных работ

Новости. Криминал
15:15, 21 Июля 2021
фото: © Архив ТАСС/EPA/ALI AL

В Прионежском районе мужчина в суде ответил за угрозу убийством в 15-летнего подростка.

Прокуратура Прионежского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 40-летнего неработающего жителя поселка Шуя, признанного судом виновным в угрозе убийством несовершеннолетнему.

По данным следствия, в мае 15-летний потерпевший вместе со своей знакомой катался на квадроцикле. В какой-то момент, когда транспортным средством управляла школьница, квадроцикл сломался. Для ремонта техники требовалось приобретение запчасти, о чем девочка сообщила родителям.

Когда она привела подростка к себе домой за деньгами, ее отец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, замахнулся на несовершеннолетнего ножом и стал угрожать убийством. Он стал преследовать мальчика, попытавшегося убежать от неадекватного отца подруги.

Впоследствии, осознав тяжесть содеянного, мужчина возместил расходы на ремонт техники и принес подростке извинения.

Приговором мирового судьи виновному назначено наказание в виде обязательных работ на 100 часов.

Данное наказание осужденному предстоит отбывать под контролем уголовно-исполнительной инспекции. Мужчина будет занят на работах по благоустройству объектов, находящихся в ведении органов местного самоуправления.

Этим же судебным решением удовлетворен гражданский иск прокурора района о взыскании в пользу несовершеннолетнего компенсации за моральный вред в размере 5 тысяч рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, жительница Карелии ударила себя ножом, но обвинила в этом другого человека.

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