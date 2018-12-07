Житель Карелии долго припирался с приставами и остался без машины

Мужчина отказался платить приставам долг, и они арестовали его автомобиль, сообщили в Управлении судебных приставов по Карелии.

На должника было возбуждено исполнительное производство. Во время рейда, судебные приставы вышли по адресу его проживания и вручили повестку о явке на прием к судебному приставу-исполнителю.

На приеме должник заявил, что отказывается платить 21 тысячу рублей. Тогда на его автомобиль был наложен арест.

После этого долг был погашен в полном объеме.