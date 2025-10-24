Житель Карелии должен будет снести самовольную постройку возле Онежского озера

Прокуратура потребовала снести дом на берегу Онежского озера в деревне Лонгасы.

Петрозаводчанин построил одноэтажный дом на берегу Онежского озера в деревне Лонгасы. Это незаконно, считают в Прокуратуре Медвежьегорского района.

— Территория деревни находится в зоне охраняемого природного ландшафта и объекта всемирного наследия «Ансамбль Кижского погоста». Поэтому любое строительство там запрещено, в том числе капитальных или временных строений и сооружений, — пояснили в ведомстве.

Прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием обязать владельца земельного участка снести самовольную постройку.

Напомним, ранее в деревне Лонгасы известный спортсмен Владимир Драчев профинансировал строительство грузопассажирского причала. Теперь в Сенную Губу, которая находится рядом с деревней Лонгасы, смогут подходить сразу два «Метеора», а также грузовые суда и баржи.