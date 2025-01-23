Житель Карелии доверился телефонному помощнику Алексею, поздно поняв его мошенническую сущность

Житель Костомукши перевел неизвестным почти 50 тысяч рублей.

В полиции Костомукши было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с причинением значительного ущерба. Жертвой преступления оказался 68-летний горожанин.

Как рассказали в МВД Карелии, пенсионеру позвонил некий Алексей и сообщил, что он помогает возвращать деньги со старых банковских счетов. Костомукшанин заинтересовался и рассказал свою историю. Несколько лет назад он играл на бирже и не смог вывести со счета около 20 тысяч рублей. Собеседник пообещал, что поможет их вернуть и уточнил некоторые сведения.

Дальнейшее общение поддерживалось через мессенджер. Алексей попросил жителя Костомукши зайти в приложение банка, где у того на счету было около 28 тысяч рублей, и перевести деньги на другой, якобы безопасный счет. Потом таким же образом пенсионер перевел на сторонний счет деньги с кредитной карты — почти 22 тысячи рублей.

Выполняя непонятные операции, костомукшанин заподозрил неладное. В итоге житель Карелии лишился почти 50 тысяч рублей, и старые убытки ему не компенсировали.

Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.