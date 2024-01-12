Житель Карелии дважды обокрал беспечного односельчанина

Житель Прионежского района стал фигурантом двух уголовных дел о кражах.

В полицию Прионежского района поступило заявление от жителя одного из поселков. Он сообщил, что из его сарая пропала бензопила стоимостью больше 4 тысяч рублей. А спустя время из квартиры пенсионера украли водяную помпу стоимостью 9 тысяч рублей. Это заставило мужчину обратиться за помощью в полицию еще раз.

Полицейские установили, что к преступлениям причастен один и тот же человек. Подозрение пало на 24-летнего односельчанина потерпевшего, который признался во всем. Он рассказал, что и в хозпостройку, и в квартиру проник свободно. Похищенное имущество продал, деньги потратил.

По фактам двух краж были возбуждены уголовные дела. Фигурант находится под подпиской о невыезде, рассказали в пресс-службе МВД Карелии.