Житель Карелии дважды обокрал родную мать ради алкоголя и сигарет

В Лахденпохском районе 26-летний мужчина списывал с карты матери деньги и тратил на свои нужды.

В полицию обратилась жительница Лахденпохского района с заявлением о том, что у неё с банковского счёта похищены деньги. Причём инциденты произошли дважды, сообщили в МВД Карелии.

Полицейские установили подозреваемого – по версии следствия, 26-летний сын женщины причастен к хищениям. Сначала декабрьской ночью, когда родственница спала, тот взял её мобильный телефон и, зная пароль от банковского сервиса, перевёл 12 000 рублей приятелю. Впоследствии товарищ обналичил деньги и передал подозреваемому. В следующий раз, февральским вечером, сын без спроса забрал мобильный телефон матери и таким же образом похитил вновь 12 000 рублей.

В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело. Его фигурант ранее попадал в поле зрения правоохранителей в связи с кражей денег у бабушки. Не имеющий официального дохода молодой человек потратил бабушкины и мамины деньги на покупки алкоголя и сигарет.

Ранее сообщалось, кража денег у друга довела жительницу Карелии до суда.