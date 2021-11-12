Житель Карелии, дважды попавшись пьяным за рулем, угодил в колонию строгого режима

Прокуратура поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении жителя Медвежьегорска, сообщили на сайте надзорного ведомства.

Житель Медвежьегорска стал фигурантом уголовного дела — его поймали в пьяном состоянии за рулем, при том, что он ранее уже был наказан за подобное нарушение.

Было установлено, что 44-летний подсудимый, ранее подвергнутый административному наказанию за вождение автомобиля в нетрезвом виде, в апреле 2021 года был вновь остановлен в пьяном виде сотрудниками ДПС в районе поселка Повенец.

Мужчина вину не признал, однако суд счел собранные доказательства достаточными и отправил нарушителя в колонию строгого режима на 8 месяцев, при этом лишив права работать водителем сроком на 2 года.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее в Госавтоинспекции Петрозаводска рассказали, сколько пьяных водителей было остановлено только за минувшие выходные.