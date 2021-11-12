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19.12.2021 19:30

Житель Карелии, дважды попавшись пьяным за рулем, угодил в колонию строгого режима

Новости. Криминал
11:34, 20 Декабря 2021
фото: © Дмитрий Серебряков / ТАСС

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Прокуратура поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении жителя Медвежьегорска, сообщили на сайте надзорного ведомства.

Житель Медвежьегорска стал фигурантом уголовного дела — его поймали в пьяном состоянии за рулем, при том, что он ранее уже был наказан за подобное нарушение.

Было установлено, что 44-летний подсудимый, ранее подвергнутый административному наказанию за вождение автомобиля в нетрезвом виде, в апреле 2021 года был вновь остановлен в пьяном виде сотрудниками ДПС в районе поселка Повенец.

Мужчина вину не признал, однако суд счел собранные доказательства достаточными и отправил нарушителя в колонию строгого режима на 8 месяцев, при этом лишив права работать водителем сроком на 2 года.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее в Госавтоинспекции Петрозаводска рассказали, сколько пьяных водителей было остановлено только за минувшие выходные.

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Комментарии

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Экспeрд
2021-12-20 13:55:10
Не на строгий режим, а в колонию поселение при девятке. На строгий режим ночной фотограф поедет. И не на девятку, а в Надвоицы. Там для рецидивистов.
кир
2021-12-20 12:54:20
Может и не угодил бы в колонию, если первый раз был жестко выпорот. Не любите вы наших людей. Семью без денег оставили. :) Вы хороши только в теории, а на практике бестолочи, не знающие наших людей. :)
Гость
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