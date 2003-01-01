Житель Карелии дважды сел за руль пьяным и остался без автомобиля

В Костомукше был осуждён местный житель, дважды попавшийся пьяным за рулём.

Житель города Костомукша был признан виновным по уголовному делу о пьянстве за рулём. Как сообщили в прокуратуре Карелии, мужчину лишили прав за отказ от прохождения медосвидетельствования в июле 2023 года.

А в июле 2025 года его вновь поймали пьяным за рулём своего автомобиля «ВАЗ 21120» на проспекте Горняков в Костомукше.

Состоялся суд, который приговорил мужчину к штрафу в сумме 200 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года. Кроме того, суд конфисковал автомобиль нарушителя в доход государства.