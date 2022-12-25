Житель Карелии, дважды ударивший спутницу жизни кулаком по лицу, рискует лишиться свободы

В полиции Прионежского района рассмотрели дело о побоях, сообщили в МВД Карелии.
Жительница Прионежского района пожаловалась на то, что ее избили. Как выяснилось, 42-летнюю женщину избил ее собственный 34-летний муж. Между супругами разгорелся конфликт, и мужчина дважды ударил спутницу жизни кулаком по лицу.
Ранее житель Прионежского района уже привлекался к административной ответственности по статье «Побои». Теперь по факту избиения было возбуждено уже уголовное дело.
Ранее судимому фигуранту может грозить лишение свободы вплоть до ареста на срок до трех месяцев.
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