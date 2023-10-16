Житель Карелии дважды за вечер наведался в магазин Петрозаводска, чтобы бесплатно выпить алкоголь

В первый раз мужчина выпил бутылку пива и украл виски и две бутылки водки, вторая попытка оказалась неудачной - его задержали.

В минувшие выходные росгвардейцы задержали 5 правонарушителей в магазинах Карелии, рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Так, житель Пряжинского района дважды за вечер приходил в гипермаркет Петрозаводска, чтобы выпить алкоголь. В первый раз мужчина выпил бутылку пива и украл виски и две бутылки водки. Спустя несколько часов он повторил свои действия, только украсть ничего не успел, поскольку охранник нажал тревожную кнопку и вызвал патруль Росгвардии.

Общая сумма ущерба составила более 4 тысяч рублей. Росгвардейцы задержали любителя выпить за чужой счет, а потом доставили нарушителя в отделение полиции.

Кроме того, нечистых на руку посетителей росгвардейцы поймали в магазинах Петрозаводска, Кондопоги и Питкяранты. Среди нарушителей оказались двое мужчин в возрасте 37 лет и 41 года, а также 49-летняя женщина и подросток. Они украли алкоголь и продукты. Магазинам был причинен ущерб на сумму около 3 тысяч рублей.

Всех нарушителей сотрудники Росгвардии передали полиции.