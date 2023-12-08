Житель Карелии хотел нажиться на продаже бензопилы, которую украл у своего знакомого

Похищенное имущество изъяли полицейские Медвежьегорска.

В полицию Медвежьегорского района от 53-летнего местного жителя поступило заявление о краже.

Оперативники выяснили, что злоумышленник забрался в сарай на участке жителя Медвежьегорскогои района и украл бензопилу. Ущерб превысил 30 тысяч рублей.

Полицейские установили подозреваемого в краже. Им оказался 33-летний местный житель. Он был знаком с заявителем и знал, что в хозяйственной постройке хранится дорогостоящий электроинструмент. Подозреваемый беспрепятственно забрался в сарай и украл его. Бензопилу он собирался продать, но не успел. Похищенное имущество полицейские изъяли и вернут владельцу.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Было возбуждено уголовное дело о краже, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.