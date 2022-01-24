Житель Карелии хотел расплатиться за водку билетом из Банка приколов

Полицейские установили мужчину, который хотел расплатиться в магазине бутафорскими деньгами.

В полицию Суоярвского района поступило заявление от работницы продуктового магазина. Она сообщила, что один из посетителей, желая приобрести бутылку водки, предъявил для оплаты билет «Банка приколов», внешне имеющий сходство с купюрой в 5 тыс. рублей. Женщина это заметила, недобросовестный покупатель скрылся. Об этом информирует МВД.

Полицейские просмотрели запись камеры видеонаблюдения и установили личность подозреваемого — 25-летнего местного жителя. При нем было обнаружено еще несколько бутафорских купюр.

По факту покушения на мошенничество возбуждено уголовное дело.

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