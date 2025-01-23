Житель Карелии хотел выяснить отношения с подругой и в ее отсутствие разобрался с золотом женщины

За кражу мужчине теперь придется ответить перед законом.

В конце декабря в полицию Костомукши поступило заявление о краже. Горожанка обнаружила, что из её квартиры пропали золотые украшения, в том числе три кольца и подвеска. Сумма ущерба превысила 60 тысяч рублей.

Полицейские установили, что к преступлению причастен 41-летний знакомый заявительницы. Мужчина во всем признался.

Как выяснилось, в тот день он решил зайти к приятельнице, чтобы поговорить об их конфликте. Дома мужчина подругу не застал, но увидел, что входная дверь не закрыта. Он прошелся по квартире, заглянул в шкафы и нашел шкатулку с ювелирными изделиями, которые решил забрать с собой. Уходя, оставил после себя беспорядок.

Похищенное злоумышленник сдал в ломбард, а деньги потратил на алкоголь.

Теперь за содеянное ему придется ответить перед законом. По факту кражи было возбуждено уголовное дело, отметили в пресс-службе МВД Карелии.