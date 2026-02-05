Житель Карелии хранил у себя пригодные винтовку Мосина и боеприпасы, найденные на раскопках

Сотрудники полиции Олонецкого района изъяли у местного жителя пригодную для стрельбы часть винтовки Мосина и емкость с бездымным порохом. Возбуждено уголовное дело.
Операция была проведена на основании поступившей оперативной информации. В ходе проверки полицейские обнаружили у гражданина ствольную коробку винтовки Мосина, признанную экспертами годной к использованию, а также взрывчатое вещество.
Как пояснил задержанный, оружие и боеприпасы, из которых был извлечен порох, он нашел во время раскопок в местах боевых действий времен Великой Отечественной войны.
Возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ: ч. 1 ст. 222 (незаконный оборот оружия и основных частей) и ч. 1 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ).
Полиция напоминает, что хранение оружия и взрывчатки без разрешения является преступлением. Добровольная сдача таких предметов в правоохранительные органы освобождает от уголовной ответственности за их незаконное хранение.
