Житель Карелии использовал духи не по назначению и попал под суд

Полиция раскрыла дело о порче имущества в Петрозаводске, сообщили в МВД республики.

В полицию Петрозаводска поступило заявление 36-летней жительницы города о повреждении личного имущества. В деталях происшествия разобрался участковый.

Выяснилось, что к заявительнице зашел в гости бывший близкий друг — 36-летний сегежанин. В какой-то момент между ними разгорелся конфликт. Гость схватил оказавшиеся под рукой духи и кинул их в межкомнатную дверь. Конструкция не выдержала удара тяжелого флакона. Ущерб составил 15 тысяч рублей.

Подозреваемый дал признательные указания. В настоящее время возбуждено уголовное дело, фигурант находится под подпиской о невыезде.