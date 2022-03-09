Житель Карелии использовал общего ребенка, чтобы обворовать бывшую жену

В Калевальском районе полицейские раскрыли кражу, сообщили в МВД Карелии.

В полиции Калевальского района завершено расследование уголовного дела по факту кражи, в которой подозревается 37-летний местный житель. С заявлением о преступлении в полицию обратилась его бывшая супруга.

Как выяснили полицейские, потерпевшая и обвиняемый воспитывают общего несовершеннолетнего ребёнка. В какой-то момент дочь решила навестить отца и взяла для связи мобильный телефон, к номеру которого был привязан банковский счёт матери. Пока девочка находилась в гостях, с карты произошло списание в размере 8 тысяч рублей. Женщина выяснила, что перевод поступил на имя экс-супруга.

Обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном. Как выяснилось, мужчина попросил у дочери телефон, чтобы совершить перевод, а потом стер смс-сообщения, подтверждающие списание со счёта. Часть средств он позже обналичил через карту своего знакомого.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в прокуратуру Калевальского района.