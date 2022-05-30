Житель Карелии использовал палку в качестве оружия и пошел под суд

В Кемском районе будут судить мужчину, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью знакомому, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием установлено, что в феврале 2022 года в квартире дома в поселке Рабочеостровск 39-летний обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударил 46 -летнему знакомого руками и деревянной палкой по голове и телу. В результате потерпевшему причинены травмы, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью.

Следствием установлено, что обвиняемый ранее уже был судим за кражи. В ходе допроса у следователя он свою вину признал, в содеянном раскаялся.

В настоящее время следователями собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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