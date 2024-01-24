Житель Карелии из мест лишения свободы отправится на новый срок за незаконный оборот наркотиков

Уроженец Кондопоги организовал продажу наркотиков в столице республики и городе горняков Карелии.

Петрозаводский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 25-летнего уроженца Кондопоги. Молодого человека признали виновным в совершении двух преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Суд установил, что кондопожанин в 2016-2017 годах в составе организованной группы в Петрозаводске и Кондопоге совершил ряд преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и психотропных веществ в значительном и крупном размерах.

В ноябре 2016 года юноша познакомился в сети с организатором преступной группы и с целью наживы и доступа к наркотикам для личного потребления согласился продавать их в Карелии.

Он получал указания в мессенджерах, забирал крупные партии наркотиков из тайников, фасовал их и продавал. К продаже через «закладки» и лично он привлек троих знакомых, распределяя между ними прибыль за продажу запрещенных веществ в Петрозаводске и Кондопоге.

В феврале 2017 года противоправные действия были пресечены сотрудниками УФСБ Карелии, а найденные по месту жительства фигурантов и в ходе личного досмотра наркотики и психотропные вещества были изъяты.

Суд приговорил кондопожанина к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Соучастники молодого человека также были осуждены к различным срокам лишения свободы.

Приговор молодому человеку был вынесен после экстрадиции жителя Кондопоги из Республики Беларусь, где он отбывал наказание в местах лишения свободы за совершение аналогичных преступлений.