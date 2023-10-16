Житель Карелии из неприязни к родственнику поджег его дом, а потом вместе со всеми тушил огонь и вызвал пожарных

Житель Пудожского района стал фигурантом уголовного дела об умышленном уничтожении имущества.

В полицию Пудожского района 12 октября поступило сообщение о том, что в одной из деревень произошёл крупный пожар. Тревогу забили местные жители, они же пытались до приезда пожарных тушить горящий дом и прилегающие к нему хозяйственные постройки. Несмотря на все усилия по борьбе с возгоранием, имущество сгорело дотла.

Полицейские выяснили, что потерпевшего, которому принадлежала недвижимость, в тот день в деревне не было. Мужчина предположил, что к происшествию может быть причастен его 27-летний родственник, с которым у него сложились напряжённые отношения.

Эта версия подтвердилась — сотрудники уголовного розыска собрали достаточно доказательств.

Подозреваемый свою вину признал. Он рассказал, что будучи пьяным и испытывая личную неприязнь к родственнику — владельцу дома и хозпостроек, решил облить их бензином и поджечь.

Когда на пожар сбежались жители деревни, злоумышленник вместе с ними стал тушить огонь. Он же вызвал пожарных. Кроме того, молодой мужчина пытался убедить окружающих, что загорелась неисправная проводка. Его версия была малоубедительной, поскольку в воздухе чувствовался запах бензина.

Причиной возгорания стал поджог, подтвердили специалисты.

Было возбуждено уголовное дело по факту умышленного уничтожения имущества.

Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы, уточнили в пресс-службе МВД Карелии.