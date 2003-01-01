Житель Карелии из-за обиды разгромил машину родственников

Петрозаводчанин решил отомстить и стал фигурантом уголовного дела.

В Муезерском районе Карелии возбуждено уголовное дело о умышленном повреждении чужого имущества. Местный житель обратился в полицию после того, как обнаружил в своем гараже поврежденный автомобиль.

Полиция быстро установила подозреваемого. Им оказался 61-летний житель Петрозаводска, который приходится родственником супруге потерпевшего.

Как выяснилось, между ними возник конфликт из-за раздела имущества, и мужчина затаил обиду. Ночью он проник в гараж и с помощью подручных средств нанес повреждения автомобилю: поцарапал бампер и капот, а также разбил боковое стекло. Общий ущерб от его действий превысил 36 тысяч рублей.

Подозреваемый полностью признал свою вину. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества. Санкция этой статьи предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.

