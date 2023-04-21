Житель Карелии из-за выпивки спустил чужую стиральную машину с четвертого этажа

Полиция Костомукши расследует уголовное дело о краже из общежития, сообщили в МВД Карелии.

В полицию города горняков Карелии с заявлением о краже обратился 23-летний костомукшанин.



Пока он был на работе, из общей кухни общежития пропала его стиральная машина. Ущерба составил почти 14 тысяч рублей.

Полицейские установили, что к краже причастен 34-летний мужчина, проживающий в соседнем доме.



Он во всем признался и рассказал, что в тот день пришел в общежитие к приятелю, чтобы вместе выпить, но перепутал этажи.



Оказавшись в чужой секции, он заметил стиральную машину, открутил шланг, в одиночку спустил ее с четвертого этажа, а затем перетащил к своему дому и поднял на третий этаж. Подключить технику он не успел, машину забрали стражи порядка.

Возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД Карелии.