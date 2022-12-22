Житель Карелии избил свою девушку и оказал сопротивление полиции при задержании

Сотрудники Росгвардии в Костомукше задержали местного жителя, который избил свою девушку в ее квартире.

Об этом сообщили в региональном управлении Росгвардии.

Минувшей ночью вызов поступил в отделение вневедомственной охраны Костомукши. Прибывших на место сотрудников правопорядка встретила девушка с разбитым лицом. По ее словам, это сделал ее бывший сожитель.

Полицейские зашли в квартиру и увидели молодого человека в состоянии алкогольного опьянения. Он вел себя агрессивно и выкрикивал угрозы в адрес девушки. На замечания полицейских не реагировал, а когда его стали задерживать, оказал сопротивление.