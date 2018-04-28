Житель Карелии избил товарища до смерти и попал под суд

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В Суоярви перед судом предстанет обвиняемый в причинении смерти местному жителю.
По версии следствия, в мае 2017 года пьяный 25-летний местный житель находился в квартире своего знакомого и нанес ему не менее 10 ударов кулаками и ногами по голове, шее и туловищу потерпевшего. От полученных телесных повреждений 39-летний мужчина скончался.
После этого подозреваемого арестовал суд. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет, рассказали в пресс-службе Следкома Карелии.
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