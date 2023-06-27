Житель Карелии, избивший недруга в карьере, предстанет перед судом

По версии следствия, в одном из карьеров Лоухского района мужчина попытался убить своего соперника деревянной доской, сообщили в Следкоме Карелии.

Сотрудники Следкома республики завершили расследование уголовного дела в отношении 40-летнего мужчины. Его обвиняют в покушении на убийство.

По версии следствия, в одну из ночей апреля на территории карьера в Лоухском районе злоумышленник в очередной раз поссорился со своим соперником. Мужчина схватил деревянную доску и несколько раз ударил 25-летнего визави по голове.



После этого злоумышленник скрылся. Благодаря вмешательству в конфликт постороннего человека, потерпевшему вовремя оказали медицинскую помощь, и он остался жив.

Подозреваемого задержали в Кондопожском районе, на время предварительного расследования его содержали под стражей.

Обвиняемый признал вину, кроме этого, следствие допросило свидетелей, проведены необходимые судебно-медицинские экспертизы. Уголовное дело направлено в суд, рассказали в региональном Следкоме.





