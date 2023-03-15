Житель Карелии, избивший стулом соседа, выслушал приговор

Житель Муезерского района Карелии поработает на государство за то, что напал на соседа со стулом и угрожал ему кухонным ножом.
Житель Муезерского района осужден за угрозу убийством и избиение соседа по дому, сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.
В суде удалось доказать, что в январе 2022 года нетрезвый мужчина поссорился с соседом. Злоумышленник схватился за кухонный нож и угрожал убить своего оппонента.
Кроме того, он несколько раз ударил его стулом по телу и голове.
В судебном заседании мужчина вину признал, раскаялся, ходатайствовал о вынесении приговора в особом порядке.
Муезерский районный суд отправил злоумышленника на обязательные работы сроком на 360 часов.
Приговор вступил в законную силу, говорится в сообщении пресс-службы.
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