Житель Карелии, избивший свою жертву доской с гвоздями, выплатит полмиллиона рублей

Изначально потерпевший требовал компенсацию морального вреда в один миллион рублей.

Истец обратился в Лоухский районный суд после долгого лечения в травматологическом отделении больницы. Мужчина требовал, чтобы осужденный за нападение выплатил ему компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей.

Суд установил, что злоумышленник избил потерпевшего деревянной доской с гвоздями. Во время заседания суд учел индивидуальные особенности потерпевшего, его возраст, род его деятельности, перенесенные им физические и нравственные страдания; семейное и материальное положение сторон.

В результате виновного в преступлении обязали выплатить потерпевшему 500 тысяч рублей.

Решение не вступило в законную силу, говорится в сообщении Лоухского районного суда.