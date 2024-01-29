Житель Карелии, избивший свою жертву доской с гвоздями, выплатит полмиллиона рублей

Изначально потерпевший требовал компенсацию морального вреда в один миллион рублей.
Истец обратился в Лоухский районный суд после долгого лечения в травматологическом отделении больницы. Мужчина требовал, чтобы осужденный за нападение выплатил ему компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей.
Суд установил, что злоумышленник избил потерпевшего деревянной доской с гвоздями. Во время заседания суд учел индивидуальные особенности потерпевшего, его возраст, род его деятельности, перенесенные им физические и нравственные страдания; семейное и материальное положение сторон.
В результате виновного в преступлении обязали выплатить потерпевшему 500 тысяч рублей.
Решение не вступило в законную силу, говорится в сообщении Лоухского районного суда.
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