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Житель Карелии изготовил четыре боеприпаса и привлек внимание полицейских

Новости. Криминал
12:19, 16 Марта 2022
фото: © Управление Росгвардии по Карелии

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Карельские оперативники раскрыли преступления в сфере незаконного оборота оружия, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска отдела МВД по Прионежскому району пресекли незаконную деятельность 42-летнего жителя одного из посёлков. В его доме полицейские обнаружили и изъяли газовый пистолет, а также пригодный для стрельбы обрез ружья, который изготовлен самодельным способом. По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Фигурант дал признательные показания. Ведётся дознание.

А следователи отдела МВД по Медвежьегорскому району возбудили уголовное дело в отношении 57-летнего местного жителя. Он подозревается в незаконном изготовлении 4 боеприпасов для гладкоствольного ружья. Кроме того, фигурант привлечён к административной ответственности за хранение оружия без разрешительных документов.

Полиция Карелии напоминает: нарушение требований законодательства, регламентирующих правила изготовления, хранения, ношения и использования огнестрельного оружия влечёт уголовную ответственность вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

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