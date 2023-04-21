Житель Карелии кочергой забил до смерти своего престарелого собутыльника (ВИДЕО)

Потерпевший боролся за жизнь порядка двух месяцев, но в результате умер в больнице Пудожского района, сообщили в Следкоме Карелии.

Сотрудники регионального Следкома расследуют уголовное дело в отношении 51-летнего жителя Пудожского района. Мужчину обвиняют в том, что он до смерти забил своего знакомого.

По версии следствия, в одну из апрельских ночей в квартире жилого дома в городе Пудож выпивали двое мужчин. Они поссорились, и тогда злоумышленник схватился за металлическую кочергу, которой он не менее четырех раз ударил по голове своего 67-летнего знакомого.



Бригаду скорой медицинской помощи вызвала супруга потерпевшего, когда утром пришла домой и увидела раненого мужа. Его госпитализировали. но он умер в июне, не приходя в сознание.

Мужчину задержали, он во всем признался. Сейчас следователи допрашивают свидетелей, назначены судебные экспертизы, расследование продолжается, сообщили в республиканском Следкоме.