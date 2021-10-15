Житель Карелии, который из хулиганства прострелил голову незнакомцу, получил «условку»

В Беломорске местный житель попросил суд снисходительно отнестись к мужчине, прострелившему ему голову, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что в июне 35-летний житель Беломорска, находясь на территории гаражного кооператива в городе, выстрелил из пневматической винтовки в ворота одного из гаражей, при этом осознавая, что в непосредственной близости от выбранной им мишени находятся люди. В результате выстрела пуля попала одному из мужчин в голову, следствием чего стало причинение тяжкого вреда здоровью.

В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления признал частично, указывал об отсутствии умысла на причинение вреда здоровью, раскаялся в содеянном.

Потерпевший просил суд снисходительно отнестись к подсудимому, который после совершения преступления оказал ему первую помощь, принес извинения.

Суд при вынесении приговора оценил все доказательства, представленные стороной обвинения, и пришел к выводу о доказанности вины подсудимого.

По результатам рассмотрения уголовного дела осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 3 года. При этом удовлетворен гражданский иск потерпевшего о компенсации морального вреда на сумму полмиллиона рублей.

Ранее сообщалось, что за данное преступление мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.