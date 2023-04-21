Житель Карелии, который с ружьем вломился на чужую дачу, открыл стрельбу и запугал хозяев, услышал приговор

Сегежанин осужден по трем статьям Уголовного кодекса, сообщили в Следкоме Карелии.

Как пояснили в республиканском Следкоме, мужчина был признан виновным в незаконном проникновении в жилище, покушении на убийство и угрозе убийством.

В августе 2021 года 43-летний житель Сегежского района в пьяном состоянии вломился в дом одного из дачных кооперативов и устроил скандал с хозяином. Незваного гостя прогнали с участка, а он взял двуствольное охотничье ружье и вернулся обратно.

Увидев в окне веранды хозяина дома, подсудимый выстрелил в него дробью. Во время выстрела потерпевший успел присесть на пол, поэтому снаряд попал в окно, травмировав осколками мужчину.

Решив, что убил хозяина дачи, подсудимый с ружьем в руках запугивал находящихся в доме его родственников, в том числе несовершеннолетних детей, угрожая убийством.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы в течение семи лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщили в ведомстве.