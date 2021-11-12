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Житель Карелии купил автомобиль на краденые ягоды

Новости. Происшествия
12:11, 23 Декабря 2021
фото: © d-cd.net

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Житель Медвежьегорска украл у пенсионерки 1000 кг ягод, продал их и купил себе машину, сообщили в МВД Карелии.

Осенью этого года в полицию Прионежского района обратилась 58-летняя женщина и заявила о краже тысячи килограммов ягод.

Она хранила ящики с брусникой и клюквой в хозяйственной постройке, расположенной на территории её участка. Кто-то проник туда, пока женщина занималась домашними делами.

Причинённый материальный ущерб превысил 61 тысячу рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к краже  причастен 33-летний житель Медвежьегорска. Мужчина был задержан. Он дал признательные показания и рассказал, что всё похищенное отвёз в Петрозаводск и сбыл. На вырученные деньги — 60 тысяч рублей — он приобрёл автомобиль. Правда, в дальнейшем из-за поломки его пришлось продать.

По признакам составов преступлений возбуждено уголовное дело. Фигурант заключён под стражу за ранее совершённое преступление.

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Комментарии

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