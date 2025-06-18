Житель Карелии купил поддельные права, чтобы работать на тракторе

Сотрудники уголовного розыска установили мужчину, поставившего на поток покупку липовых документов.
Как сообщили в МВД Карелии, сотрудники уголовного розыска установили жителя Питкяранты, купившего подложный документ.
Мужчина 1990 года рождения нашёл в интернете поддельное удостоверение тракториста и воспользовался им, чтобы устроиться на работу.
Позже выяснилось, что к мужчине за аналогичными подделками обратились двое приятелей, купивших у него такие же документы.
В настоящее время в отношении всех нелегальных «трактористов» были возбуждены уголовное дела.
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