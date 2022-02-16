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Житель Карелии купил ружье для защиты от диких животных и пошел под суд

Новости. Криминал
08:05, 17 Февраля 2022
фото: © Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

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Житель Пудожского района получил условный срок и штраф за незаконное хранение оружия, взрывчатых веществ и изготовление боеприпасов.

Как сообщается на сайте Пудожского районного суда, подсудимый приобрел через Интернет и незаконно хранил короткоствольное нарезное огнестрельное оружие, изготовленное самодельным способом. Кроме того, подсудимый, не имея соответствующего разрешения, незаконно хранил порох промышленного изготовления. Мужчина также незаконно изготовил 33 пистолетных патрона, используя порох.

В судебном заседании подсудимый вину признал полностью. По его словам, он приобретал оружие и патроны для защиты от нападения лесных животных. Порох остался у него от отца, который занимался охотой. 

Суд, с учетом признательных показаний подсудимого, раскаянии в содеянном, вынес приговор, которым признал подсудимого виновным и назначил наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы сроком на 6 лет 6 месяцев со штрафом 10000 рублей. Наказание в виде лишения свободы назначено условным с испытательным сроком на 5 лет.

Приговор вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, жители Карелии добровольно сдали полиции еще более 20 единиц оружия.

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