Житель Карелии купил в интернете несуществующий мотобуксировщик

Оказалось, что объявление о продаже товара в сети разместили мошенники.

В полицию Медвежьегорского района поступило заявление от 52-летнего горожанина, у которого путем обмана украли 140 тысяч рублей. Мужчина рассказал, что на популярной торговой площадке нашел объявление о продаже мотобуксировщика, связался с продавцом и договорился о доставке. Получив трек-номер посылки, а также фотографию якобы подготовленного к отправке товара, он перевел на счет продавца полную стоимость мотобуксировщика. Однако товар житель Медвежьегорска в срок не получил. В транспортной компании ему ответили, что отправка не производилась, а продавец перестал выходить на связь и удалил объявление из сети.