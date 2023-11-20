Житель Карелии купил в интернете несуществующий мотобуксировщик

Оказалось, что объявление о продаже товара в сети разместили мошенники.
В полицию Медвежьегорского района поступило заявление от 52-летнего горожанина, у которого путем обмана украли 140 тысяч рублей. Мужчина рассказал, что на популярной торговой площадке нашел объявление о продаже мотобуксировщика, связался с продавцом и договорился о доставке. Получив трек-номер посылки, а также фотографию якобы подготовленного к отправке товара, он перевел на счет продавца полную стоимость мотобуксировщика. Однако товар житель Медвежьегорска в срок не получил. В транспортной компании ему ответили, что отправка не производилась, а продавец перестал выходить на связь и удалил объявление из сети.
О другом факте мошенничества в полицию заявила 39-летняя жительница Костомукши, которая лишилась денег, продавая товар. Как выяснили полицейские, женщина разместила в интернете объявление о продаже посудомоечной машины и сразу нашла покупателя. Под предлогом оплаты товара он прислал ей ссылку, куда следовало ввести реквизиты банковской карты и коды доступа, поступившие на телефон. Как только костомукшанка это сделала, с её счета списали почти 30 тысяч рублей.
По заявлениям потерпевших возбуждены уголовные дела, сообщили а пресс-службе МВД Карелии.
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